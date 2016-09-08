Акжана Абдикаримова: "Поступок белорусов на открытии Игр - колоссальная поддержка россиян"

Российская паралегкоатлетка Акжана Абдикаримова назвала колоссальной поддержкой решение белорусской делегации выйти на церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро с российским флагом. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Этот поступок белорусов – это очень приятно, правда, – цитирует "Р-Спорт" Абдикаримову. – Это колоссальная поддержка. Вся эта ситуация, которая случилась с нами, отстранение – это удар в спину. Иногда сложно себя поднять с кровати, потому что у нас потеряна немного мотивация. Я пока не понимаю, что делать дальше. Естественно, работать, но надо подумать, в каком русле и как, с тренером обсудить. Но вся эта ситуация показала нам, что с нами не только наша страна, но и за рубежом. Эта поддержка дорогого стоит. Для меня это важнее, чем политика и все остальное.

Многие писали нам слова поддержки. Сейчас немного затишье, все же началась Паралимпиада. Из Австралии, Канады, Германии, Франции, США нам писали. Поддержка большая, и никто не понимает, кому было нужно наше отстранение. Конечно, причина есть, но нам она пока неизвестна.