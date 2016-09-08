Акжана Абдикаримова: "Настрой на соревнования для отстраненных от Игр, конечно, не такой"

Российская паралегкоатлетка Акжана Абдикаримова заявила, что не считает, что ее результаты, показанные на соревнованиях отстраненных от Паралимпиады спортсменов, соответствуют уровню Паралимпийских игр. Соревнования отстраненных российских паралимпийцев проходят в Подмосковье 8 - 9 сентября. Абдикаримова, выступающая в классе Т53, на дистанции 100 м финишировала с результатом 18,22 секунды, а 1500 м преодолела за 3 минуты 58,65 секунды.

– Это не результат уровня Паралимпиады, честно говоря, – цитирует "Р-Спорт" Абдикаримову. – Очень сильный встречный ветер, да и покрытие тут другое. Ну и настрой, конечно, не такой. Конкуренция у нас есть, здесь выступают сильнейшие российские девочки, они все отобрались на Паралимпиаду, прекрасно выходить с ними на одну дорожку. Просто мы все выступаем в разных классах.

Когда выходишь на старт с теми, с кем ты мысленно или на соревнованиях привык бороться, ощущения совсем другие. Плюс антураж там другой, и резервы откуда-то берутся. Конечно, мы покажем здесь все, что мы можем. Но мы никогда не узнаем, как могло бы все быть на Паралимпиаде. Этот праздник – внимание к нам, жест поддержки, что нас не забыли. Это очень дорогого стоит. Но мы готовились не к тому, что сейчас происходит, да и к другим погодным условиям.

И я по-прежнему переживаю отстранение от Игр-2016. Наверное, самое большое переживание начнется, когда сегодня вечером стартует моя "сотня" на Паралимпиаде. Может, тогда я погрущу, а может и нет. Смотреть не буду, я посмотрю результаты. Просто это будет поздняя ночь, я не собираюсь ломать свой режим, чтобы посмотреть, как там бегут, кто бы там ни был.