17:06 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

9 австралийских спортсменов получили лицензии на участие в Паралимпиаде вместо отстраненной сборной России

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Девять австралийских паралимпийцев получили лицензии на выступление на Играх в Рио-де-Жанейро в результате отстранения сборной России, информирует пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Лицензии получила женская сборная по голболу, теннисистка и два легкоатлета. Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы сборной США. Напомним, Паралимпиада в Рио пройдет с 7 по 18 сентября.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Разбанен досрочно

ну и бритам не забыть.

17:15

shpasic

ещё канадцам надо пару десятков лицензий отдать, там у них какой-то неплохой пловец есть - Марк Тьюксбери, вроде.

17:13

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