9 австралийских спортсменов получили лицензии на участие в Паралимпиаде вместо отстраненной сборной России

Девять австралийских паралимпийцев получили лицензии на выступление на Играх в Рио-де-Жанейро в результате отстранения сборной России, информирует пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Лицензии получила женская сборная по голболу, теннисистка и два легкоатлета. Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы сборной США. Напомним, Паралимпиада в Рио пройдет с 7 по 18 сентября.