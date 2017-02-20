Японский бильярдист дал безумные интервью после матча

Японский бильярдист Наоюки Ои дал одно из самых странных интервью после матча турнира World Pool Maters.

На слова журналиста: "Показалось, что вы побеждаете еще за несколько раундов до конца" японец внезапно ответил: "Меня зовут Наоюки Ои. Сегодня очень рад. Поздравления меня! Английский - нет проблем!"

Но это было только начало "театра одного актера". Когда журналист попросил рассказать о ходе партии, Ои процитировал популярную в интернете песню "Pen-pineapple-apple-pen".

- Как вы думаете, вы можете выиграть этот турнир?

- Ммм... Нет проблем!

Причины такого странного поведения японца раскрылись после его поражения в четвертьфинале. Оказалось, что он просто не знает английского и таким оригинальным образом вышел из положения. Тот же журналист продолжил задавать ему вопросы на английском, на что Ои ответил: "Простите? Вы умеете говорить по-английски? Вы. Я? Нет английского! Нет проблем! Всегда счастлив!!!"

После этого бильярдист снова спел песню "Pen-pineapple-apple-pen", исполнил небольшой танец и произнес: "Спасибо! Идти домой!" и сделал вид, что плачет.