Виталий Мутко примет участие в массовом забеге участников Форума "Россия – спортивная держава"

11 октября в рамках VI Международного форума "Россия – спортивная держава" состоится массовый забег "Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", в котором примет участие министр спорта РФ Виталий Мутко.

В восемь часов утра глава спортивного ведомства выйдет на старт спортплощадки "Доброград" вместе с 250 другими участниками, среди которых студенты владимирских ВУЗов, работники спортивной отрасли и известные спортсмены. Всем им предстоит преодолеть дистанцию в 2017 метров. Длина дистанции выбрана неслучайно, ведь именно в октябре 2017 года в Сочи состоится крупнейшее событие, на которое съедутся 20000 российских и зарубежных участников, – IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Забег пройдет в несколько этапов: на беговую дорожку будут выходить по 5 человек каждые 3 минуты. Поприветствовать участников приедут почетные гости: российская фигуристка, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, многократный чемпион мира по кикбоксингу, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Бату Хасиков и российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский.

Они и пожелают участникам соревнований красивых побед и вручат студентам ГТО золотые знаки отличия ВФСК ГТО с удостоверениями.