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ОЦЕНКА. Виновен ли Турбин?
Состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС по работе судей в 19-м туре премьер-лиги. Главная тема – игра "Амкар" – "Зенит", арбитраж которой вызвал много вопросов.
РЕЙТИНГ. Триумф Самедова, провал Семина
Тур чемпионата вышел насыщенным на события. Обращаем внимание на самые интересные из них.
ДОПИНГ. Россия и ВАДА нашли общий язык
В Лозанне завершается традиционный симпозиум Всемирного антидопингового агентства. На нем были сделаны важные заявления по российской теме.
ЕВРОВЕЧЕР. Новая сказка "Лестера" и "Ювентус" за Россию
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" станет для "Лестера" первым в турнире под началом тренера с поэтической фамилией Шекспир. Тем временем "Ювентус" в противостоянии с "Порту" должен помочь России получить через сезон три клуба в главном еврокубке.
ПОРАЖЕНИЕ. Конте побил "Иуду" Моуринью
В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" на своем поле победил "МЮ", экс-главный тренер "синих" Жозе Моуринью подвергся оскорблениям с трибун и едва не подрался со своим визави Антонио Конте. Свидетелем осечки Особенного, который теперь готовится к ответной встрече с "Ростовом" в Лиге Европы, в компании с Дэвидом Бекхэмом стал Леонид Слуцкий.
НАЗНАЧЕНИЕ. Вместо магистра – профессор
Как стало известно "СЭ", финский специалист Эркка Вестерлунд близок к подписанию контракта с "Салаватом Юлаевым". Стороны уже провели предварительные переговоры, причем первые контакты уфимцев с победителем России в Сочи-2014 начались еще несколько недель назад.
РАЗБОР. "Почему щелчок Панарина так опасен?"
Лучший новичок сезона-2016/17, нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин продолжает покорять Америку. Популярное издание Sports Illustrated попыталось разобраться, что делает щелчок россиянина столь опасным оружием.
Aleksandr030873
Дзюбе играть надо, а не "плакать"... и результаты придут.
20:09