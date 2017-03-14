Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Арбитр Евгений ТУРБИН и зенитовцы ЖУЛИАНУ, МАУРИСИУ и Доменико КРИШИТО (справа налево). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 14 марта.

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ОЦЕНКА. Виновен ли Турбин?

Состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС по работе судей в 19-м туре премьер-лиги. Главная тема – игра "Амкар" – "Зенит", арбитраж которой вызвал много вопросов.

РЕЙТИНГ. Триумф Самедова, провал Семина

Тур чемпионата вышел насыщенным на события. Обращаем внимание на самые интересные из них.

ДОПИНГ. Россия и ВАДА нашли общий язык

В Лозанне завершается традиционный симпозиум Всемирного антидопингового агентства. На нем были сделаны важные заявления по российской теме.

ЕВРОВЕЧЕР. Новая сказка "Лестера" и "Ювентус" за Россию

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" станет для "Лестера" первым в турнире под началом тренера с поэтической фамилией Шекспир. Тем временем "Ювентус" в противостоянии с "Порту" должен помочь России получить через сезон три клуба в главном еврокубке.

ПОРАЖЕНИЕ. Конте побил "Иуду" Моуринью

В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" на своем поле победил "МЮ", экс-главный тренер "синих" Жозе Моуринью подвергся оскорблениям с трибун и едва не подрался со своим визави Антонио Конте. Свидетелем осечки Особенного, который теперь готовится к ответной встрече с "Ростовом" в Лиге Европы, в компании с Дэвидом Бекхэмом стал Леонид Слуцкий.

НАЗНАЧЕНИЕ. Вместо магистра – профессор

Как стало известно "СЭ", финский специалист Эркка Вестерлунд близок к подписанию контракта с "Салаватом Юлаевым". Стороны уже провели предварительные переговоры, причем первые контакты уфимцев с победителем России в Сочи-2014 начались еще несколько недель назад.

РАЗБОР. "Почему щелчок Панарина так опасен?"

Лучший новичок сезона-2016/17, нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин продолжает покорять Америку. Популярное издание Sports Illustrated попыталось разобраться, что делает щелчок россиянина столь опасным оружием.