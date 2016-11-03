В Москве пройдет крупный турнир по сквошу

4 ноября в Москве стартует Squashmania Open 2016 – крупнейшее событие в мире сквоша в России, в рамках которого будет разыгран Кубок России и параллельно состоится турнир для любителей, в котором могут принять участие все желающие. Соревнования пройдут под эгидой Федерации сквоша России (ФСР), созданной в 2015 году и получившей государственную аккредитацию в России и в Мировой федерации сквоша (WSF) в 2016 году.

Международный турнир Squashmania Open радует спортсменов из России и других стран уже не первый год. Популярность его с каждым годом растет. Нынешний турнир соберет более 150 участников из 11 стран мира. В российской столице за звание сильнейших в пяти различных категориях будут бороться игроки из Англии, Испании, Швейцарии, Греции, Словении, Перу, Украины, Белоруссии, Латвии, Молдавии и конечно же со всех уголков нашей страны. Игры пройдут на шести кортах нового клуба "Ракета".

– Я считаю, что у сквоша в России есть будущее, – заявил президент ФСР Кирилл Перов. – Это уникальная игра, и интерес к ней пропасть не может. Все, кто приходит в сквош, остаются. Он доступен по обучению, дает адекватную состоянию каждого организма нагрузку, развивает, дисциплинирует. К тому же это прекрасный бизнес-проект. Бизнесу сквош интересен, он и позиционируется как спорт для людей, добившихся успеха.

На Squashmania Open 2016 могут принять участие спортсмены, имеющие абсолютно любой уровень подготовки. Мужчины-любители будут объединены в три категории: игроки с опытом игры менее двух лет; игроки с опытом игры более двух лет и игроки с опытом игры более пяти лет. Женщины-любители будут объединены в две категории. Профессионалы выступят в Кубке России. Согласно регламенту турниров каждый спортсмен сыграет как минимум в трех матчах.