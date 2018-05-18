В комитете Госдумы по спорту положительно оценили сохранение поста главы минспорта за Колобковым

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев позитивно оценил, что Павел Колобков сохранил пост министра спорта в новом составе правительства Российской Федерации. По словам парламентария, его ведомство с удовольствием продолжит сотрудничество с Колобковым.

– Система управления спортом, туризмом и молодежной политикой в правительстве практически не изменилась, – отметил Дегтярев. – Куратором блока спорта, культуры и туризма будет Ольга Юрьевна Голодец – профессионал очень высокого класса. Министр спорта Павел Анатольевич Колобков в новом составе правительства совершенно оправданно сохранил свой пост. Он принял должность министра в прошлом составе правительства в очень сложное время и предпринял серьезные шаги как внутри отрасли, так и в переговорах с международными спортивными организациями. Эту работу нужно доводить до завершения. И вполне логично, что это нужно делать именно Павлу Анатольевичу.

У комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с министерством спорта России и лично министром сложились хорошие рабочие отношения. Мы будем продолжать тесное взаимодействие для проведения государственной политики в области спорта и физической культуры. Уверен, что после завершения чемпионата мира по футболу-2018, мы сконцентрируемся на развитии массового и детско-юношеского спорта, а также примем решения по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва.

В части туризма серьезных изменений нет. Можно положительно оценить то, что председателем правительства уже подписана концепция Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в России". Это очень серьезный шаг. Система управления на сегодняшний день устоялась. Однако в перспективе, на мой взгляд, отрасль туризма должна управляться министерством туризма и стать в первую очередь экономическим ведомством. В отрасли можно и нужно зарабатывать деньги для России и создавать новые рабочие места, в мире есть много хороших примеров.

Выведение в прямое подчинение правительству федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) оцениваем положительно. Это придает молодежной политике вес, показывает важность данного направления. (Андрей СИЗЯКИН)​