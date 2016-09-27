В "Доброграде" будут готовиться к битве за честный спорт

В последнее время одной из основных угроз профессиональному спорту стали договорные матчи. Получая массовое распространение, договорные поединки подрывают саму суть спорта и олимпийского движения. В футбольном мире эта проблема стоит наиболее остро.

С целью искоренения коррупции в спорте вопрос борьбы с договорными матчами будет поднят на крупнейшем спортивном мероприятии страны – VI Международном форуме "Россия – спортивная держава", который пройдет с 10 по 13 октября во Владимирской области.

10 октября в 11:30 на деловых площадках СК "Доброград" пройдет дискуссионная сессия "Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт". Там соберутся представители Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза (РФС), Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), спортивных федерации, ООН, а также спикеры из различных региональных ведомств.

Модератором заседания станет советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. А откроет совещание статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова. Она обратится к присутствующим с приветственным словом и расскажет об актуальной ситуации с договорными матчами в футболе.

Несмотря на постоянную борьбу спортивных организаций с договорными матчами победить эту проблему до конца не удается. В настоящее время существует множество схем договорных поединков, в том числе игра на букмекерских ставках, когда они делаются исходя из заранее известного результата игры. Этой теме отдельно будет посвящено выступление представителей букмекерского сообщества.

С докладами, посвященными вопросам защиты спорта от коррупционных угроз, выступят председатель спортивного отдела Директората человеческого достоинства и равенства Совета Европы Станислас Фроссар, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и ректор Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

О роли спонсоров и партнеров спорта в деятельности по борьбе с противоправным влиянием на результаты официальных спортивных соревнований расскажут представители крупнейших российских компаний.