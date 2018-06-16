Украинские военные заняли последнее место на соревнованиях по танковому биатлону

Украинские танкисты заняли последнее место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере. Эти соревнования с 2016 года организуются Бундесвером и американской армией. Они разделены на 12 этапов, которые включают различные упражнения: стрельбы в наступлении и обороне, распознование целей, вождение, действия при применении оружия массового поражения.

В этом году в соревнованиях принимали участие экипажи из Австрии, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Польши и Украины.

Украинские танкисты заняли последнее место с результатом 950 баллов, на первом оказались немцы с 1450 баллами.