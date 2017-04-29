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Удмуртия хочет провести чемпионат страны среди любителей по всем видам спорта

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Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что обратится к спортивным властям России с просьбой разрешить республике проведение чемпионатов страны по летним и зимним видам спорта. По словам Бречалова, это мировая тенденция. Любители уже проводят свои Всемирные игры. При этом затраты из федерального бюджета на организацию подобных мероприятий не предполагаются.

О проекте Всероссийских чемпионатов, первый из которых может пройти в 2018 году, было объявлено в ходе презентации программы и сайта "Удмуртия – территория спорта". (Олег ШАМОНАЕВ)

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