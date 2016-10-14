Танцы на шесте могут стать олимпийским видом спорта

Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание олимпийским видом спорта, информирует пресс-служба федерации. Однако процесс признания может занять несколько лет. Добавим, что ранее заявку на включение в олимпийскую программу подала Международная конфедерация спортивного рыболовства.

- Мы рады сообщить, что подали заявку в МОК на признание этого вида спорта, – говорится в сообщении.