Танцы на шесте могут стать олимпийским видом спорта

Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание олимпийским видом спорта, информирует пресс-служба федерации. Однако процесс признания может занять несколько лет. Добавим, что ранее заявку на включение в олимпийскую программу подала Международная конфедерация спортивного рыболовства.
- Мы рады сообщить, что подали заявку в МОК на признание этого вида спорта, – говорится в сообщении.
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Любая международная федерация может подавать заявки в МОК. Не важно какие это федерации - доминошники или подлёдная ловля.Создать международную федерацию проще простого.Никакой речи о признании нет.А экзотических федераций пруд пруди.
11:54