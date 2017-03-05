Суперматч "Спартака" и "Краснодара", серебро Устюгова, чудо-буллит Кучерова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 5 марта.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний Спорт-Экспресс".

БОЛЬШАЯ ИГРА. Ничейная мясо-рубка

"Краснодар" и "Спартак" в ярком противостоянии в столице Кубани завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах. Лидер чемпионата не удержал победу и вместе с тем не увеличил отрыв от конкурентов, однако никого из них к себе не подпустил.

РЕПОРТАЖ. ЦСКА – "Зенит": ни печали, ни радости

В субботу матч тура с участием двух преследователей "Спаратка", между чемпионом ЦСКА и обладателем Кубка "Зенитом", закончился нулевой ничьей. Обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК - об атмосфере игры.

РАЗГРОМ. "Локомотив" несется в еврокубки

Крупная победа над "Крыльями Советов" переместила команду Юрия Семина, который поставил под сомнение смысл игры в Уфе, в верхнюю половину таблицы. Дубль оформил Ари, гол и классный пас в свой актив записал Алексей Миранчук.

БЕЗ КОРОНЫ. Серебряный хэппи-энд Устюгова

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился для России еще одним призовым местом: Сергей Устюгов выиграл свою пятую медаль на турнире, став вторым на 50 км. Всего 0,6 секунды ему не хватило, чтобы стать "королем лыж".

ОЛИМПИЙСКАЯ ПРОБА. Россия с глобусом, но без медали

Триумфатором заключительной гонки корейского этапа Кубка мира по биатлону стала Франция. Эстафетный успех позволил Мартену Фуркаду записать на свой счет еще одну победу на трассе Олимпиады-2018. Российская четверка столкнулась с проблемами, но, в отличие от женщин, поднялась из второго десятка и взяла Малый хрустальный глобус.

ШЕДЕВР. "Буллит Кучерова будет вечным хитом интернета"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров заставил говорить о себе весь хоккейный мир. Северная Америка и не только восхищены потрясающим буллитом в исполнении россиянина. И вспоминать, было ли что-то подобное раньше?

ТЕСТ. Кто ты из бойцов ММА?

Единоборства стали невероятно популярны, бойцов знает вся страна. "СЭ" предлагает пройти тест-ассоциацию и узнать, на кого из звезд похож ты!