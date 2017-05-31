Станислав Поздняков: "Система высшего образования не дает стране нужного количества и качества специалистов в спорте"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул проблему кадрового дефицита в российском спорте. Он также добавил, что успех олимпийской команды в Сочи-2014 дал мощный толчок развитию зимним видам спорта в стране.

– Ближайшей зимой состоятся очередные Олимпийские игры, хотелось бы посмотреть, что произошло в нашем олимпийском спорте за последние четыре года, – отметил Поздняков. – Многие построенные спортивные объекты востребованы полностью, многие частично, но можно констатировать, что успех олимпийской команды в Сочи дал мощный импульс развитию зимних видов спорта в стране.

Тем не менее остался ряд проблем, и одна из них – кадровый дефицит. Существующая система высшего образования не позволяет рассчитывать на необходимое количество специалистов самого высокого уровня. При подготовке к Играм в Сочи мы привлекали большое количество иностранных специалистов – около 80 человек. Таким образом, проблема плавно перетекла в нынешнее четырехлетие. Мы должны констатировать, что нынешняя система высшего образования не дает нужного количества специалистов. Многие президенты федераций знают проблему не понаслышке, надо обратить на это внимание. Многие традиции, которые мы имели в зимних видах спорта, к сожалению, потеряны на сегодняшний день.

В наших сборных работает сегодня 26 иностранных специалистов, самое большое число – в лыжных гонках, где у нас всегда были замечательные спортивные традиции. Почему так произошло? В спортивные вузы отчасти приходят действующие спортсмены, которые получают знания между сборами и соревнованиями, а вторая категория людей – может, даже случайно оказавшиеся люди. Местами доходит до смешного, когда магистратуру заканчивает студент, учившийся в бакалавриате по другой специальности. Это как если бы консерваторию оканчивал тот, кто не умеет играть на музыкальном инструменте. (Елена СОБОЛЬ)