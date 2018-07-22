21 июля в Пензе прошло торжественное открытие IV летней Спартакиады молодежи России. Напомним, что Спартакиада молодежи России – самое крупное комплексное спортивное мероприятие.

В красочном празднике открытия, который проходил во дворце спорта "Буртасы", принимали участие губернатор пензенской области Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ, заместитель министра спорта РФ Сергей КОСИЛОВ, министр спорта Пензенской области Григорий КАБЕЛЬСКИЙ. Напомним, соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1722-р "О проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения". Спартакиада проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России.

Соревнования эти многоэтапные, – рассказал Сергей КОСИЛОВ. – Они проходят с 8 мая по 22 августа в 13 субъектах Российской Федерации по 40олимпийским видам спорта плюс акробатический рок-н-ролл, самбо и шахматы. В финальных стартах будет разыграно 384 комплекта медалей, в том числе: 46 комплектов в легкой атлетике, 30 комплектов в плавании, 26 комплектов в спортивной гимнастике, 18 комплектов в самбо, по 16 комплектов в дзюдо и тяжелой атлетике, 15 комплектов в гребле на байдарках и каноэ, 13 комплектов в боксе, по 12 комплектов в велосипедном спорте на треке, каратэ и вольнойборьбе, 11 комплектов в прыжках в воду, по 10 комплектов в гребном слаломе, парусном спорте и пулевой стрельбе, по 8 комплектов в акробатическом рок-н-ролле, велосипедном спорте на шоссе, прыжкам на батуте и тхэквондо-ВТФ, по 7 комплектов в гребном спорте и стрельбе из лука, по 6 комплектов в конном спорте, скалолазании, греко-римской борьбе, стендовой стрельбе и фехтованию, по 5 комплектов в бадминтоне и велосипедном спорте – маунтинбайк, по 4 комплекта в настольном теннисе и синхронном плавании, по 3 комплекта в велосипедном спорте – ВМХ и триатлоне, по 2 комплектав баскетболе, водном поло, волейболе (в т.ч. пляжном), гандболе, гольфе, регби, современном пятиборье, теннисе, футболе, хоккею на траве и художественной гимнастике и по 1 комплекту медалей в бейсболе, софтболе и шахматам. Всего же в соревнованиях Спартакиады, – подчеркнул заместитель министра спорта РФ, - уже приняли участие 2904 человека из 77 субъектов Российской Федерации, в том числе 2236 спортсменов (из них 982 юниора и 1254 юниорки) и 668 тренеров и других сопровождающих лиц.

Результаты общекомандного первенства среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации на текущий момент:

Москва – 1010 очков

С-Петербург – 975

Московская область – 812

Краснодарский край – 592

Ростовская область – 527

Свердловская область – 496

Михаил ПОПОВ