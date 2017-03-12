Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 12 марта.

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ЛИДЕР. Самедов – голова!

"Спартак" в домашнем матче чемпионата России победил "Анжи" – 1:0 с помощью гола Александра Самедова. Вместе с тем команда Массимо Карреры увеличила отрыв от ближайших преследователей – теперь ЦСКА и "Зенит" отстают от нее на 8 очков.

ИНТЕРВЬЮ. Валерий Газзаев: "Если "Спартак" и сейчас не завоюет золото, то, похоже, не станет чемпионом уже никогда"

Интервью "СЭ" дал выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, который сейчас работает заместителем главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ. Валерий Газзаев – о чемпионских амбициях "Спартака", качестве игры ЦСКА и "Зенита" и многом другом.

ПОРАЖЕНИЕ. "Зенит" после зимы: вылет из Европы, засуха в России

Питерский клуб уступил в гостях у "Амкара" – 0:1 и пропустил ЦСКА на второе место. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о том, что происходит с командой Мирчи Луческу.

ВОПРОС ДНЯ. Виноват ли арбитр в поражении "Зенита" от "Амкара"?

Во время и после игры в Перми зенитовцы не скрывали претензий по судейству. Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ, глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ и известный комментатор Геннадий ОРЛОВ оценили работу арбитра Евгения Турбина.

АНАЛИЗ. Павел Ростовцев: "Шипулину нужно закрыться от общественности"

Биатлонная сборная России откровенно неудачно проводит этап Кубка мира в финском Контиолахти. Эксперт "СЭ" – о проблемах национальной команды.

СКАНДАЛ. Смешанные единоборства

Коллективной потасовкой в Дагестане завершился поединок между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым в рамках чемпионата по любительскому MMA. Борьба, смешанные единоборства, кунг-фу, шахматы, баскетбол и регби – "СЭ" представляет подборку драк на различных соревнованиях.

ЮМОР. Овечкин рухнул за борт

В последнее время капитан "Вашингтона" Александр Овечкин никак не может забить, но внимание болельщиков он может привлечь к себе и совсем нехоккейными моментами. "СЭ" – о свежем происшествии и других подобных "трюках" российского суперфорварда.