Сборная России завоевала 9 медалей в третий день Юношеского олимпийского фестиваля

Россияне завоевали 9 медалей в третий день Зимнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Турции. Всего сегодня было разыграно девять комплектов наград.

На счету российских спортсменов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Награды высшей пробы достались фигуристам Петру Гуменнику и Алине Загитовой, биатлонистке Анне Григорьевой, а также шорттрекистке Вере Рассказовой.

Серебро получила биатлонистка Анастасия Шевченко, а также шорттрекистки Софья Бойцова и Константина Ивлиева. Бронза получили биатлонист Андрей Виухин и сноубордист Даниил Донских.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России лидирует (9 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых медалей), второе место занимают французы (5, 4, 2), третье – представители Словении (3, 1, 2).