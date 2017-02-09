Саутин, Брусникина и Шаронов будут рекомендованы в технические комитеты ФИНА

Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что трое россиян будут рекомендованы в технические комитеты Международной федерации плавания (ФИНА). Ими стали олимпийский чемпион-1980 по водному поло Евгений Шаронов, двукратный победитель Игр по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

- Саутин - в техком по прыжкам в воду, Брусникина - в техком по синхронному плаванию, Шаронов - в техком по водному поло, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.