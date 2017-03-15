Российский прорыв в еврокубках и конец карьеры Измайлова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 15 марта.

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ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Я Лева знаю – Германия приедет сильнейшим составом"

Накануне редакцию "СЭ" посетил главный тренер сборной России. Двухчасовой разговор затронул самые различные темы – от предстоящих контрольных матчей с Кот-д’Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи) до задач на Кубке конфедераций, который в июне пройдет в нашей стране.

КОНЕЦ. МАРАТорий на футбол. Трагедия великого таланта

Марат Измайлов расторг контракт с "Краснодаром". Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ – о том, что на самом деле случилось с футболистом, и есть ли шанс, что великий талант еще вернется на поле.

НАКОНЕЦ-ТО! У России будет три клуба в Лиге чемпионов!

"Порту" выбыл из Лиги чемпионов, Португалия осталась без своих команд в еврокубках и прекратила борьбу с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, российские клубы независимо от результатов матчей "Ростова" и "Краснодара" в Лиге Европы по итогам последних пяти сезонов, включая текущий, общими усилиями займут шестую строчку в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. И тем самым увеличат представительство нашей страны в евросезоне-2018/19.

ОБЗОР. Овечкин сказал "нет" антирекордам

Александр Овечкин прервал голевую "засуху", Александр Радулов травмировал Артема Анисимова, а Томас Ванек оформил ассистентский покер. "СЭ" – о главных событиях игрового дня за океаном.

ПРОЩАНИЕ. За что мы будем помнить "Медвешчак"

Хорватский клуб объявил о том, что продолжит выступления в австрийской лиге EBEL. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО провожает самобытную команду и отмечает главные ее достижения в КХЛ.

ИСТОРИЯ. Павел Колобков. Двойной Эффект

Спортсмены зачастую не могут найти себя после окончания карьеры, а Павел Колобков начал задумываться об этом, еще будучи на пике славы. В 2000 году он достиг главной спортивной вершины – олимпийского золота. И уже в Сиднее поразил всех, сообщив, что собирается стать юристом. Не стал. Но пошел работать в фитнес-клуб – управляющим. Что случилось дальше – узнаете в нашей специальной рубрике.

ШОК. Анастасия Гришина: "Родной брат угрожал мне ножом, а мать требовала вернуть деньги за еду"

Обладатель серебряной медали на Олимпиаде в Лондоне-2012 по спортивной гимнастике Анастасия Гришина заявила о финансовых проблемах. В монологе для "СЭ" спортсменка рассказала душераздирающую историю непростых отношений в семье, которые привели к печальным последствиям.