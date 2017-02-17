Россия выиграла медальный зачет Юношеского олимпийского фестиваля

Сборная России стала победителем в общекомандном зачете зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который прошел в турецком Эрзуруме.

Россияне завоевали 39 медалей (19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). В заключительный день фестиваля было завоевано семь золотых, одна серебряная и три бронзовых медали. Отметим, что золото завоевала сборная России по хоккею, обыгравшая в финале команду Белоруссии со счетом 7:1.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда Франции (7-8-6), третье - Словении (5-2-3). Европейские юношеские фестивали проводятся с 1991 года. В них выступали такие спортсмены, как Александр Овечкин, Евгений Плющенко, Евгений Кузнецов, Ирина Слуцкая и другие.