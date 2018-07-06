Россия призвала отказаться от спортивных мероприятий в США из-за виз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг предложила международным спортивным организациям воздержаться от проведения мероприятий в США из-за американской визовой политики. Из-за политики сроки оформления виз растянулись на несколько месяцев, что для многих спортсменов является неприемлемым сроком.

– Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком же положении находятся и российские спортсмены, приглашенные на соревнования в США, – приводит слова Захаровой ТАСС. – Мы неоднократно привлекали внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз, этот процесс практически заблокирован. Невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, – это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту. Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире.

Если такие шаги будут повторяться, они просто приведут к изоляции США, в том числе в спортивном мире. Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнования. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику.