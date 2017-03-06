Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 6 марта.

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ИНСАЙД. Контракт Карреры. Когда его продлят

"СЭ" раскрывает нюансы возможного нового соглашения главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с московским клубом. Верна ли информация, что Леонид Федун заключит договор на более выгодных для итальянца условиях? Отвечает сам босс красно-белых и наши инсайдеры.

ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД. "Такой "Спартак" станет чемпионом"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные игры мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Игорь ЧУГАЙНОВ анализирует суперматч "Краснодар" – "Спартак". Вникайте в тонкости футбола вместе с нами!

ВОПРОС ТУРА. Почему за такие ничьи дают поровну очков?!

Ничьи в матчах ЦСКА – "Зенит" и "Краснодар" – "Спартак" получились очень разными. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о ключевых событиях уик-энда в РФПЛ.

НАКАЗАНИЕ. УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

УЕФА опубликовал решение по итогам слушаний дела полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко в апелляционном комитете. 2-летняя дисквалификация футболиста оставлена в силе. Футболист уже собирается в Спортивный арбитражный суд. "СЭ" – о том, что будет дальше.

ВИД СПОРТА. "Они в своем уме?"

Зампред Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать фанатские драки видом спорта. Эта новость добралась и до Великобритании. "СЭ" выделил самые яркие комментарии англичан об этой инициативе.

ЗВЕЗДЫ. Малкин догоняет Кросби, Бобровский идет за второй "Везиной"

Сергей Бобровский "засушил" в гостях "Нью-Джерси", Евгений Малкин организовал камбэк против "Баффало", а Владимир Тарасенко вновь остался без набранных очков. Эти и другие события игрового дня НХЛ – в обзоре "СЭ".

ИСТОРИЯ. Фуркад засобирался на покой

Завершившийся в Пхенчхане седьмой этап Кубка мира по биатлону может стать последним стартом Мартена Фуркада в этом сезоне. Француз был фаворитом до начала сезона, а главная интрига, пожалуй, заключалась в том, что случится в его жизни раньше: завоевание Большого хрустального глобуса или рождение второго ребенка.