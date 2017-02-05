Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР

Матч по крикету между сборными ЮАР и Шри-Ланки был прерван роем пчел, информирует BBC. Игроки дважды бросались на землю, после чего прогнать насекомых вышли сотрудники стадиона. Однако с этой задачей им справиться не удалось. Не помог и содовый раствор, которым пытались окатить насекомых.

Затем газон опрыскали из огнетушителя, но и эта мера не принесла результатов. Проблему удалось решить лишь профессиональному пчеловоду, который собрал пчел в контейнер с сотами. Только после этого игру удалось продолжить.