13:33 5 февраля | ОСТАЛЬНЫЕ

Пчелы прервали матч по крикету в ЮАР

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Матч по крикету между сборными ЮАР и Шри-Ланки был прерван роем пчел, информирует BBC. Игроки дважды бросались на землю, после чего прогнать насекомых вышли сотрудники стадиона. Однако с этой задачей им справиться не удалось. Не помог и содовый раствор, которым пытались окатить насекомых.

Затем газон опрыскали из огнетушителя, но и эта мера не принесла результатов. Проблему удалось решить лишь профессиональному пчеловоду, который собрал пчел в контейнер с сотами. Только после этого игру удалось продолжить.

 

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