О Ронни О'Салливане снимут художественный фильм

Голливудская студия Lionsgate снимет художественный фильм о пятикратном чемпионе мира по снукеру (разновидность бильярда) Ронни О'Салливане, сообщает Daily Mail. В настоящее время идет кастинг на главную роль. Одним из претендентов на нее является обладатель премии BATFA Джек О'Коннелл. Отмечается, что биография О'Салливана заслуживает экранизации - спортсмен страдал наркотической и алкогольной зависимостью, переживал депрессии и психические расстройства. Его отец сидел в тюрьме за убийство, а мать - за неуплату налогов.

- Lionsgate связались с моим агентом, я подумал, что они шутят, - подчеркнул сам О'Салливан. - Но они сказали, что действительно собираются купить права на фильм обо мне и задействовать известных актеров Голливуда. Мне объяснили, что он будет похож на драмы "Одержимость" и "Черный лебедь". Мне очень понравились эти фильмы, они смогли передать мне эмоции персонажа. У меня было все - хорошее, плохое и невероятное. Я старался достичь совершенства, и мне кажется, у меня хорошая жизнь.