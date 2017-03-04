Ничья ЦСКА и "Зенита", серебро Шипулина и срыв Хабиба

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 4 марта.

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БОЛЬШАЯ ИГРА. Дым и нули

В пятницу возобновился чемпионат России по футболу, а сегодня в Москве состоялся первый матч с топ-вывеской. ЦСКА и "Зенит" голов не забили. И вместе с тем предоставили шанс увеличить отрыв лидеру чемпионата.

ВОПРОС ВЕСНЫ. Кто прав – Каррера или Луческу?

В воскресенье "Спартак" сыграет в гостях с одним из своих преследователей – "Краснодаром". Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР прогнозирует, каким в столице Кубани предстанет лидер чемпионата, и рассуждает о разности подходов к сборам тренеров двух претендентов на золотые медали.

НА ЗЛОБУ ДНЯ. Андрей Воронин: "Кокорин не зажрался, он простой парень"

Бывший одноклубник Александра Кокорина по московскому "Динамо" призывает общественность не впадать в крайности в отношении форварда "Зенита". Интервью Андрея Воронина по традиции вышло ярким не только в части выезда зенитовца на встречку.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Радимов рад за "Спартак", но надеется, что он сдуется

Экс-игрок ЦСКА и капитан "Зенита" в обстоятельном интервью "СЭ" откровенно рассказал о тяжелой карме "Динамо", пожелал Игорю Денисову завершить карьеру в Петербурге и выразил свое мнение по поводу шансов главных претендентов на чемпионство.

ПРОГНОЗ. Золото – "Спартаку"? Кубок – "Локо"? Смолов – лучший бомбардир?

Известные в футбольном мире люди поделились своими ожиданиями от второй части сезона. И ответили на главные вопросы весны.

ГОСТЬ "СЭ". "Миранчук может остаться в "Локо"

В пятницу в редакции "СЭ" побывал президент железнодорожников Илья Геркус. В первой части полуторачасового разговора мы подробно обсудили итоги трансферного окна, в частности – поставили точку в самой громкой истории зимы.

СЕРЕБРО. Шипулин "с нулем": с 23-го места на 2-е

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на седьмом этапе Кубка мира в Пхенчхане. Антон Шипулин поднялся с 23-го места на 2-е и впервые за шесть лет обошелся без промахов на четырех огневых рубежах.

ЗВЕЗДА. Малкин "зажег" в юбилейном матче, Панарин спас "Чикаго"

В регулярном чемпионате НХЛ Евгений Малкин и Артемий Панарин отметились в матчах своих "Питтсбурга" и "Чикаго". Все подробности очередного игрового дня – в обзоре "СЭ".

СРЫВ. Хабиб против веса

Ранним утром воскресенья по московскому времени в Лас-Вегасе должен был пройти бой за титул "временного" чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. В пятницу вечером стало известно, что спортсмен госпитализирован, а впоследствии поединок был и вовсе отменен.