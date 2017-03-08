Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 8 марта.

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КРИТИКА. Жозе Моуринью: "Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле"

Перед историческим для Ростова-на-Дону матчем 1/8 финала Лиги Европы главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал местный стадион "Олимп-2". Поле на арене, по словам португальского специалиста, полем называть нельзя.

ОТВЕТ. "Поле в Ростове действительно ужасное"

В "Ростове" принимают критику Моуринью и профессионально объясняют, что случилось с газоном, который все-таки пригоден для игры. На вопросы "СЭ" сначала ответил агроном стадиона, а следом пресс-конференцию дал тренер дончан Иван Данильянц.

ЗВЕЗДЫ. Дьявольский ажиотаж

"Манчестер Юнайтед" в Ростове-на-Дону и шага не может ступить – болельщики преследуют "красных дьяволов" повсюду. Город буквально сошел с ума по команде Жозе Моуринью, чему свидетелями стали корреспонденты "СЭ".

ПРАЗДНИК. 8 женщин, изменивших мир спорта

В Международный женский день "СЭ" вспоминает представительниц прекрасного пола, оказавших существенное влияние на развитие спорта. И заодно предлагает вашему вниманию видеоролик с нашими прекрасными чемпионками.

ПРОВАЛ. "Арсен, ты тупица"

"Арсенал" был безжалостно бит "Баварией" и в домашнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – и снова 1:5. "СЭ" собрал реакцию британских СМИ и соцсетей на разгромное поражение команды Арсена Венгера.

А СУДЬИ КТО? "Выступление Гинера было достаточно существенным"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский подвел итоги той части исполкома РФС, на который затрагивались вопросы работы арбитров. И рассказал, какие вопросы есть к судьям.

НАКАЗАНИЕ. Еременко могут вновь проверить на допинг

На этой неделе УЕФА оставил в силе допинговое наказание полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко. Специально для "СЭ" в организации разъяснили, чем запрещено заниматься игроку в период его дисквалификации и что ему грозит в случае нарушения запретов.

РЕЗЕРВИСТ. Игры разума. Что ждет Мозгова?

Звездный российский центровой переживает новый кризис в своей карьере. "СЭ" объясняет, что не так у Тимофея Мозгова в "Лейкерс".

ЛИДЕР. Кербер обходит Шарапову

Серена Уильямс снялась с супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами, что позволит Ангелик Кербер вновь сместить американку с первой строчки рейтинга WTA. Вместе с тем немка потеснит среди прочих и Марию Шарапову.