Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 2 марта.

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РЕЦИДИВ. Семь "грехов" Александра Кокорина

Нападающий "Зенита" и сборной России попал в очередную неприятную историю – полиция задержала его за гонки по встречной полосе. Вспоминаем другие скандальные сюжеты, вызвавшие в сети бурное обсуждение.

СКАНДАЛ. Тюмень официально лишили ЧМ-2021

Международный союз биатлонистов не дождался от Тюмени добровольного отказа от права на проведение чемпионата мира-2021 и лишил Россию этого турнира в одностороннем порядке. "СЭ" объясняет, что это значит и чего ждать дальше.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Мирча Луческу: "В интервью агента Шатова много неправды и провокаций"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу ответил на критику представителя ряда футболистов сине-бело-голубых Кахора Муминова. Последний в интервью "СЭ" предъявил претензии румынскому специалисту – в том числе по методам управления командой.

БОЛЬШОЙ БОЙ. Абдулманап Нурмагомедов: "UFC грозит нам штрафами за российский флаг"

Отец и тренер самого успешного российского бойца в UFC Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов рассказал о тактике сына на предстоящий бой против американца Тони Фергюсона. Поединок за звание временного чемпиона UFC в легком весе состоится 4 марта в Лас-Вегасе и обещает быть горячим.

ОТСТАВКА. Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво

После матча чемпионата со "Спортингом" главный тренер "Барселоны" Луис Энрике фактически объявил о том, что он устал и уходит. Специалист покинет каталонский клуб по окончании сезона. "СЭ" – о том, что теперь ждет Месси и компанию.

АУКЦИОН. Почему Корбут больше не нужны медали

Олимпийская чемпионка Ольга Корбут продала с аукциона значительную часть своих спортивных наград. Обозреватель "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ – об обстоятельствах, заставивших знаменитую советскую гимнастку устроить распродажу.

АПЕЛЛЯЦИЯ. Когда вернется Роман Еременко?

Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел обращение полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский хавбек в ноябре 2016-го получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

НАЧИСТОТУ. Георгий Ярцев: "Если "Спартак" не станет чемпионом, это будет удар"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал бывший главный тренер "Спартака" и сборной России, а ныне генеральный директор ФК "Тамбов".

ИНТРИГА. Представляете победный гол Миранчука в финале "Локо" – "Рубин"?..

По итогам четвертьфиналов Кубка России обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР предвкушает художественную интригу.