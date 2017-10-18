Канделаки заявила, что ее роль на "Матч ТВ" и стратегия канала не изменятся

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи отметила, что ее роль на телеканале и его стратегия с приходом новых управленцев не изменятся. 9 октября стало известно, что субхолдинг "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ") будет управлять телеканалом "Матч ТВ".

– Нет. Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю, – цитирует ТАСС Канделаки. – Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.

Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет. А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее.