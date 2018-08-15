Игорь РАБИНЕР - в пятерке самых цитируемых журналистов России.

Журналист "СЭ" Игорь Рабинер вошел в пятерку самых цитируемых журналистов России за июль 2018 года по версии компании "Медиалогия". Отметим, что Рабинер оказался лидером среди спортивных журналистов, а в общем рейтинге его опережают лишь три персоны: Алексей Венедиктов, Илья Варламов и Андрей Малахов.

Напомним, что Игорь Рабинер был атакован бывшим нападающим сборной России и экс-главным тренером тульского "Арсенала" Сергеем Кирьяковым после эфира на ТВ 17 июля. Подробности здесь.

Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости "Медиалогии". Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 45 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет – СМИ.​