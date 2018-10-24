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Голодец предложила создать отдельный нацпроект по физкультуре и спорту

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец предложила создать отдельный национальный проект, посвященный вопросам развития физкультуры и спорта.

К нам обращаются федерации и спортсмены, просто любители спорта для того, чтобы мы проработали вопрос выделения в отдельный национальный проект вопрос физкультуры и спорта, - цитирует ТАСС Голодец. - И если бы вы (президент РФ Владимир Путин) согласились, мы обсуждали бы это на площадке правительства, мы бы попросили вашего поручения о проработке данного вопроса.

Сейчас вопросы физкультуры и спорта входят в нацпроект "Демография", на реализацию которого планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.

 

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5716204

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