Голодец предложила создать отдельный нацпроект по физкультуре и спорту

Вице-премьер РФ Ольга Голодец предложила создать отдельный национальный проект, посвященный вопросам развития физкультуры и спорта.

- К нам обращаются федерации и спортсмены, просто любители спорта для того, чтобы мы проработали вопрос выделения в отдельный национальный проект вопрос физкультуры и спорта, - цитирует ТАСС Голодец. - И если бы вы (президент РФ Владимир Путин) согласились, мы обсуждали бы это на площадке правительства, мы бы попросили вашего поручения о проработке данного вопроса.

Сейчас вопросы физкультуры и спорта входят в нацпроект "Демография", на реализацию которого планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.