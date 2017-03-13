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Глушаков, Смолов и Бухаров в сборной.
Допинговый вопрос России

Александр КОКОРИН, Денис ГЛУШАКОВ, Федор СМОЛОВ и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр КОКОРИН, Денис ГЛУШАКОВ, Федор СМОЛОВ и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 13 марта.

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СОСТАВ. Станислав Черчесов: "Кокорина нет по спортивному принципу"
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мартовские контрольные матчи с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии. Станислав Черчесов подробно прокомментировал список игроков и прошелся по ряду персоналий.

ГЕРОЙ. Александр Самедов: "Эмоций после гола было очень много. Внутри все бурлило"
Полузащитник "Спартака", чей гол принес лидеру чемпионата победу над "Анжи" и позволил увеличить отрыв от преследователей, раскрыл подробности воскресной игры. По словам Самедова, этот мяч стал для него самым важным в карьере.

СУДЕЙСКИЙ ВОПРОС. Сергей Хусаинов: "Турбин прекрасный теоретик. А вот на практике…"
Работа арбитра матча "Амкар" – "Зенит" Евгения Турбина вызвала горячее обсуждение и снова подняла вопрос о введении дополнительных технологий. Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов уверен: система фиксации гола и видеоповторы нашему чемпионату не нужны.

НЕОБЪЯСНИМОЕ. Наперекор логике
Выступление сборной России по биатлону не всегда поддается разумному объяснению – как и выбор тренеров. "СЭ" приводит пять решений штаба национальной команды, которые стоит обсудить на тренерском совете по окончании предолимпийского сезона.

РЕКОРД. Бесконечный хоккей
Матч плей-офф чемпионата Норвегии между командами "Сторхамар" и "Спарта" длился 217 минут 14 секунд, были сыграны восемь неполных овертаймов. "СЭ" – о подробностях рекорда и других подобных играх со временем.

ВЕРДИКТ. За что наказали профессора Португалова
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решение о пожизненной дисквалификации Сергея Португалова. Один из самых известных отечественных спортивных фармакологов стал героем ряда допинговых разоблачений.

ДОПИНГ. "Признайтесь, и мы вас простим"
В Лозанне проходит ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Значительная часть обсуждения посвящена российским проблемам с допингом. От нашей страны снова требуют покаяния.

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Материалы REN-TV

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