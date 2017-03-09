Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 9 марта.

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ФАНТАСТИКА. Такого не бывает!

В ночь на четверг "Барселона" в невероятной игре вырвала победу в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" – 6:1 на "Камп Ноу" после 0:4 в Париже. Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о том, как невозможное стало возможным.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Чудеса воли и... симуляции

Матч "Барселоны" и "ПСЖ" войдет в историю, обрастет красивыми легендами. Спустя годы, скорее всего, сохранится лишь голый факт – первый в еврокубках отыгрыш с 0:4, а многие подробности вылетят за скобки. Корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ призывает обратить внимание именно на них.

ТЕНЬ СКАНДАЛА. Помог ли судья чуду "Барселоны"?

Решения судьи Дениза Айтекина в решающие минуты на "Камп Ноу" вызвали не меньше споров, чем обсуждение самой победы "Барсы". Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов – о том, как работа рефери из Германии повлияла на результат. О "нырках" лидеров каталонцев – экс-игрок "ПСЖ" Игорь Яновский.

ВЫЗОВ. "Мужики" против "дьяволов", "быки" против "кельтов"

Два российских участника еврокубков в четверг вечером проводят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Ростов" принимает недовольный полем "МЮ", а "Краснодар" гостит у "Сельты". Что было в живущем футболом Ростове-на-Дону перед игрой "мужиков", как называют дончан, с "дьяволами" Жозе Моуринью – в нашем онлайне. Подробности матчей – в трансляциях и материалах "СЭ".

ИНТЕРВЬЮ. Илья Геркус: "Наша философия – "молодые паровозы"

Гостем "СЭ" стал президент "Локомотива", ответивший на актуальные вопросы жизни клуба. Илья Геркус – о контракте Миранчука и уходе Самедова, аренде Ари и Кверквелия, соглашении Юрия Семина и многом другом.

РАЗДОР. Конфета Цонга и обида Скьявоне

До возвращения Марии Шараповой после дисквалификации за употребление мельдония остается чуть больше полутора месяцев. А теннисный мир уже сейчас активно обсуждает справедливость предоставления ей специальных приглашений на ряд турниров.

ИСТОРИЯ. Кузьмина и Шипулин: два пути, одна цель

Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин – новые герои спецпроекта "СЭ" о выдающихся спортсменах. Яркая зарисовка о сестре и брате, двух олимпийских чемпионах.