Этап Кубка мира по натурбану в Москве не будет отменен после продления санкций МОК

Этап Кубка мира по натурбану пройдет в Москве, несмотря на санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Международной федерации санного спорта. Соревнования запланированы на январь 2017 года.

Последний раз этап Кубка мира по натурбану проходил в Москве в январе 2016 года. Сборная России завоевала тогда две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. В октябре 2014 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с членами Международного олимпийского комитета включение в олимпийскую программу натурбана.