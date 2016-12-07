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Этап Кубка мира по натурбану в Москве не будет отменен после продления санкций МОК

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Этап Кубка мира по натурбану пройдет в Москве, несмотря на санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Международной федерации санного спорта. Соревнования запланированы на январь 2017 года.

 
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Последний раз этап Кубка мира по натурбану проходил в Москве в январе 2016 года. Сборная России завоевала тогда две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. В октябре 2014 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с членами Международного олимпийского комитета включение в олимпийскую программу натурбана.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3851093

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CanagliaVova

Самые независимые в международном спортивном движении - натурбанисты! В спорте есть своя Северная Корея :-D

21:14

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