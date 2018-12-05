Черчесов - тренер года, Дацюк и Загитова - спортсмены. Названы лауреаты национальной спортивной премии-2018

Во вторник, 4 декабря, Министерство спорта России провело церемонию вручения Национальной спортивной премии 2018 года. Как отмечает пресс-служба Минспорта, были названы победители в 11 номинациях, которые определены народным голосованием и с учетом мнения экспертного совета.

Номинация "Регион России" (за вклад в развитие спорта)

Категория "Лучший субъект Российской Федерации" – Республика Татарстан

Номинация "Спортивный объект России"

Категория "Лучший объект спорта" – Всесезонный туристко-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика

Номинация "Надежда России"

Категория "Лучшая спортивная школа" – Государственное автономное учреждение Тюменской области "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой", Тюменская область

Категория "Лучшая организация адаптивного спорта" – Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Воробьевы горы" Департамента спорта и туризма города Москвы, г. Москва

Номинация "Преодоление" (за вклад в развитие адаптивного спорта)

Категория "Лучший спортсмен" – Алексей Бугаев, горнолыжный спорт, спорт лиц с поражением ОДА

Категория "Лучшая спортсменка" – Екатерина Румянцева, лыжные гонки и биатлон, спорт лиц с поражением ОДА

Категория "Лучший тренер" – Валерий Огородников, тренер членов сборной России по лыжным гонкам и биатлону, спорт лиц с поражением ОДА

Номинация "Спортивный парнас" (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

Категория "Лучший журналист" – Вероника Советова, специальный корреспондент ТАСС

Категория "Лучшая спортивная печатная и медиапродукция" – информационная программа "Все на матч", телеканал "Матч ТВ"

Номинация "За служение спорту"

Категория "За вклад в развитие физической культуры и спорта" – Анатолий Погребной, директор Научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта, Краснодарский край

Номинация "Спорт для всех"

Категория "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" – Ольга Изилаева, тренер МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Прикамье", с. Николо-Березовка, Республика Башкортостан

Категория "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы" – Любовь Саврасова, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 55, г. Воронеж, Воронежская область

Номинация "Спортивная солидарность"

Категория "За укрепление международных спортивных отношений" – Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Номинация "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху"

Категория "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" – МБУ ДО "Интинская детско-юношеская спортивная школа", г. Инта, Республика Коми

Номинация "Эпоха в спорте" (за вклад в развитие спорта)

Категория "За многие годы работы на благо развития спорта в стране" – Галина Горохова, президент Союза спортсменов России, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фехтованию

Номинация "Гордость России"

Категория "Спортсмен года" – Павел Дацюк, хоккей

Категория "Спортсменка года" – Алина Загитова, фигурное катание

Категория "Тренер года" – Станислав Черчесов, футбол