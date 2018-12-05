Черчесов - тренер года, Дацюк и Загитова - спортсмены. Названы лауреаты национальной спортивной премии-2018

Во вторник, 4 декабря, Министерство спорта России провело церемонию вручения Национальной спортивной премии 2018 года. Как отмечает пресс-служба Минспорта, были названы победители в 11 номинациях, которые определены народным голосованием и с учетом мнения экспертного совета.
Номинация "Регион России" (за вклад в развитие спорта)
Категория "Лучший субъект Российской Федерации" – Республика Татарстан
Номинация "Спортивный объект России"
Категория "Лучший объект спорта" – Всесезонный туристко-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика
Номинация "Надежда России"
Категория "Лучшая спортивная школа" – Государственное автономное учреждение Тюменской области "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой", Тюменская область
Категория "Лучшая организация адаптивного спорта" – Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Воробьевы горы" Департамента спорта и туризма города Москвы, г. Москва
Номинация "Преодоление" (за вклад в развитие адаптивного спорта)
Категория "Лучший спортсмен" – Алексей Бугаев, горнолыжный спорт, спорт лиц с поражением ОДА
Категория "Лучшая спортсменка" – Екатерина Румянцева, лыжные гонки и биатлон, спорт лиц с поражением ОДА
Категория "Лучший тренер" – Валерий Огородников, тренер членов сборной России по лыжным гонкам и биатлону, спорт лиц с поражением ОДА
Номинация "Спортивный парнас" (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)
Категория "Лучший журналист" – Вероника Советова, специальный корреспондент ТАСС
Категория "Лучшая спортивная печатная и медиапродукция" – информационная программа "Все на матч", телеканал "Матч ТВ"
Номинация "За служение спорту"
Категория "За вклад в развитие физической культуры и спорта" – Анатолий Погребной, директор Научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта, Краснодарский край
Номинация "Спорт для всех"
Категория "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" – Ольга Изилаева, тренер МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Прикамье", с. Николо-Березовка, Республика Башкортостан
Категория "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы" – Любовь Саврасова, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 55, г. Воронеж, Воронежская область
Номинация "Спортивная солидарность"
Категория "За укрепление международных спортивных отношений" – Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России
Номинация "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху"
Категория "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" – МБУ ДО "Интинская детско-юношеская спортивная школа", г. Инта, Республика Коми
Номинация "Эпоха в спорте" (за вклад в развитие спорта)
Категория "За многие годы работы на благо развития спорта в стране" – Галина Горохова, президент Союза спортсменов России, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фехтованию
Номинация "Гордость России"
Категория "Спортсмен года" – Павел Дацюк, хоккей
Категория "Спортсменка года" – Алина Загитова, фигурное катание
Категория "Тренер года" – Станислав Черчесов, футбол