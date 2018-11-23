Чемпионка Азии погибла под колесами автобуса в Петропавловске

Виктория Шестопалова, являющаяся чемпионкой Азии по классическому жиму лежа, погибла в результате наезда автобуса в Петропавловске. Спортсменке было всего 23 года.

- Вся спортивная общественность области скорбит по замечательной молодой спортсменке - гордости региона и страны, - написал в своем Фейсбуке глава областного управления физкультуры и спорта Руслан Есеналин.

Спортсменка погибла от травм, которые оказались не совместимы с жизнью. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.