Чемпион мира по снукеру дисквалифицирован на полгода за ставки

Чемпион мира-2015 по снукеру Стюарт Бинэм дисквалифицирован на полгода за игру на тотализаторе. Согласно расследованию Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера, Бинэм в общей сложности сделал ставок на 47 тысяч долларов. В период с 2003 по 2015 год он делал ставки на собственные матчи, однако доказательств того, что он как-то влиял на результаты, не было обнаружено.

Бинэм заплатит штраф в размере 26 тысяч долларов. Если он пройдет курс реабилитации игроманов, то дисквалификация может быть сокращена вдвое.