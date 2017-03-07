Бизнес по-ростовски и перспективы Ивановича

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 7 марта.

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СУМАСШЕСТВИЕ. Увидеть Ибру – и не разориться

Накануне сайт "Ростова" известил о том, что все билеты на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" проданы. Текст "СЭ" – о нюансах, возможно, самой дорогой билетной программы в истории российского футбола: заветные квитки на игру с английским грандом предлагают купить за 100 тысяч рублей.

АНАЛИЗ. "Спартак" похож на чемпиона

Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН уже сейчас убежден, что "Спартак" не только математически ближе всех к титулу, но и внешним видом – футбольным, разумеется, – гораздо больше похож на будущего чемпиона, чем любой его конкурент.

КОНТРАРГУМЕНТ. Не спешите короновать "Спартак"

Но есть и иная точка зрения по поводу превосходства "Спартака" в чемпионате России-2016/17. Корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ отвечает многим болельщикам и специалистам, которые поспешили водрузить красно-белых на трон.

ЗАГАДКА. Когда вновь сыграет Иванович?

Самый звездный новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович пока провел в их составе только один официальный матч из трех. Анализируем ситуацию и прогнозируем, когда серб вновь может появиться на поле.

АЖИОТАЖ. Мир раскололся из-за возвращения Шараповой

Сегодня исполнился ровно год с того дня, как Мария Шарапова объявила о том, что уличена в употреблении мельдония. Вал эмоций, двухлетняя дисквалификация, апелляция в CAS и сокращение срока наказания до 15 месяцев – все это почти позади. До возвращения российской суперзвезды к официальной соревновательной деятельности остается чуть больше полутора месяцев. Оно состоится 26 апреля, и мир уже начал сходить с ума в ожидании этого события.

ИНСАЙД. "Зенит" по-прежнему доверяет Луческу

Кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу все также высок. Руководство клуба из Санкт-Петербурга намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. И, по нашим данным, кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.

БУДЕТ ЖАРКО. Знарок против прошлого

Завтра в Москве и Санкт-Петербурге стартует второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Главная интрига развернется вокруг противостояния клубов двух столиц – СКА и "Динамо". Бывший наставник бело-голубых, а ныне главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок впервые встретится в плей-офф с командой, с которой выиграл два чемпионских звания.