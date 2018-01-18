167 миллионов рублей выделят на строительство ледовой арены-долгостроя под Новосибирском

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, что ледовую арену под Новосибирском планируют достроить, в том числе, за счет дополнительных трансфертов из регионального бюджета. По его словам, на эти цели в ближайшие три года в бюджете заложено около 167 миллионов рублей.

– Бюджетом Новосибирской области предусмотрены необходимые средства для завершения строительства ледовой арены, – цитирует ТАСС Травникова. – Средства запланированы на трехлетний период, на 2018 год предусмотрены средства в объеме 60 миллионов, на 2019 год почти 45 миллионов, на 2020 год почти 62 миллиона.