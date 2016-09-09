Обладатель самой длинной карьеры в футбольном менеджере вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Британец Даррен Блэнд вошел в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самой длинной карьеры в футбольном менеджере, сообщает официальный твиттер игры. Игрок начал карьеру в Football Manager 10 в начале 2013 года и завершил в конце 2014 из-за поломки ноутбука. В течение 154 сезонов он возглавлял "Фиорентину" и 151 раз выиграл чемпионат Италии. Общее время его игры составило 173 дня 16 часов 51 минуту.