Как "СЭ" отметил юбилей

29 сентября в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею нашего издания.

В зал "Октябрь Event Hall" прибыли именитые тренеры и спортсмены, главы спортивных федераций, журналисты и общественные деятели. Кульминация вечера – вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", специально приуроченной к нашему юбилею. Обладателями престижной награды стали легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева. Также на вечере были вручены награды лучшим спортсменам, тренерам и команде 2016 года и специальный приз "За верность спорту". Подробности вечера - в нашем репортаже.