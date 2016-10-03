21:15 | ОСТАЛЬНЫЕ — СЭ 25

Как "СЭ" отметил юбилей

Александр КАРЕЛИН и Елена ИСИНБАЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ и Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Вот такую первую полосу "СЭ" сделали Станислав Черчесов и Александр Карелин в интерактивной типографии на торжественном вечере. Фото Федор УСПЕНСКИЙ и Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр КАРЕЛИН и Елена ИСИНБАЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ и Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0

29 сентября в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею нашего издания.

В зал "Октябрь Event Hall" прибыли именитые тренеры и спортсмены, главы спортивных федераций, журналисты и общественные деятели. Кульминация вечера – вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", специально приуроченной к нашему юбилею. Обладателями престижной награды стали легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом Елена Исинбаева. Также на вечере были вручены награды лучшим спортсменам, тренерам и команде 2016 года и специальный приз "За верность спорту". Подробности вечера - в нашем репортаже.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ