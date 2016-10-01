Исинбаева поблагодарила "СЭ" за награду лучшей спортсменке 25-летия

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своем профиле в Instagram поблагодарила "СЭ" и председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс" Алину Кабаеву за врученную ей награду лучшей спортсменки 25-летия. Спортсменка получила приз на торжественном вечере, прошедшем в Москве в четверг, посвященном 25-летнему юбилею нашего издания.

"Спасибо большое "Спорт-экспресс" и Алине Кабаевой за признание и награду "Лучшая Спортсменка последнего 25-летия". Я старалась достойно выступать и защищать честь нашей страны на протяжении всей своей карьеры! Эта награда показала, что у меня все получилось! Спасибо большое всем болельщикам, поклонникам и читателям "Спорт-экспресс" за ваше признание нашего с Евгением Васильевичем (Трофимовым, тренером чемпионки. – Прим. "СЭ") труда!", – написала Исинбаева.

Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.