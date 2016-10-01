Исинбаева поблагодарила "СЭ" за награду лучшей спортсменке 25-летия

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своем профиле в Instagram поблагодарила "СЭ" и председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс" Алину Кабаеву за врученную ей награду лучшей спортсменки 25-летия. Спортсменка получила приз на торжественном вечере, прошедшем в Москве в четверг, посвященном 25-летнему юбилею нашего издания.
"Спасибо большое "Спорт-экспресс" и Алине Кабаевой за признание и награду "Лучшая Спортсменка последнего 25-летия". Я старалась достойно выступать и защищать честь нашей страны на протяжении всей своей карьеры! Эта награда показала, что у меня все получилось! Спасибо большое всем болельщикам, поклонникам и читателям "Спорт-экспресс" за ваше признание нашего с Евгением Васильевичем (Трофимовым, тренером чемпионки. – Прим. "СЭ") труда!", – написала Исинбаева.
Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.
Спасибо большое спорт-экспресс и @alinakabaeva.official за признание и награду "Лучшая Спортсменка последнего 25-ти летия". Я старалась достойно выступать и защищать честь нашей страны на протяжении всей своей карьеры! Эта награда показала, что у меня все получилось! Спасибо большое всем болельщикам, поклонникам и читателям спорт-экспресс за ваше признание нашего с Евгением Васильевичем труда! 🎉🎉🎉✌🏻️💪🏻1️⃣ Thank you very much to Sport Express and @alinakabaeva.official for recognition and award of "The best female sportsman in the last 25 years". In my career I have always tried to perform worthily and defend the honor of our country. The award has proved that I managed it all! Thank you very much to all supporters, fans and readers of Sport Express for recognition of work done by me and Yevgeny Vasilievich together. ✌🏻