Алина Кабаева – в гостях у программы "Вечерний Ургант"

Алина Кабаева – Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс", олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике – стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант".

Алина Кабаева, в частности, рассказала Ивану Урганту и телезрителям Первого канала про вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", учрежденной "СЭ" в честь своего юбилея (издание было создано в 1991 году), и назвала обладателей наград в других номинациях.

На шутливый вопрос Ивана Урганта, почему она не вручила награду себе, Алина Кабаева ответила: "Для меня большой подарок, что я могу организовать подобное мероприятие и вручить такие призы".

Напомним, что днем ранее, 29 сентября, в Москве состоялся торжественный вечер, где Алина Кабаева и другие руководители холдинга "Национальная Медиа Группа" и ИД "Спорт-Экспресс" наградили обладателей учрежденных "СЭ" призов. Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.