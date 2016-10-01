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Алина Кабаева – в гостях у программы "Вечерний Ургант"

Алина КАБАЕВА и Иван УРГАНТ.
Алина КАБАЕВА и Иван УРГАНТ.
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.Карелин и Исинбаева – спортсмены 25-летия!

Алина Кабаева – Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс", олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике – стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант".

Алина Кабаева, в частности, рассказала Ивану Урганту и телезрителям Первого канала про вручение премии "Лучший спортсмен 25-летия", учрежденной "СЭ" в честь своего юбилея (издание было создано в 1991 году), и назвала обладателей наград в других номинациях.

На шутливый вопрос Ивана Урганта, почему она не вручила награду себе, Алина Кабаева ответила: "Для меня большой подарок, что я могу организовать подобное мероприятие и вручить такие призы".

Напомним, что днем ранее, 29 сентября, в Москве состоялся торжественный вечер, где Алина Кабаева и другие руководители холдинга "Национальная Медиа Группа" и ИД "Спорт-Экспресс" наградили обладателей учрежденных "СЭ" призов. Подробности церемонии, где присутствовал весь цвет российского спорта, читайте здесь.

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