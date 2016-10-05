Александр Карелин: "Зарубежный боец, выходя против россиянина, понимает, что с жребием ему не повезло"

На торжественном вечере в честь юбилея нашего издания "Лучшим спортсменом 25-летия" был признан выдающийся борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России Александр Карелин.

- Не устаю повторять, что у наших изначально громадное преимущество, - подчеркнул Карелин.

– В чем?

– Любой зарубежный борец, выходя против россиянина, понимает, что со жребием ему не повезло. Фамилия не имеет значения, важнее три буквы – Rus. Вот это короткое, мною плохо произносимое, но звучащее угрожающе. На нас до сих пор смотрят с ужасом! Так зачем добровольно отказываться от этого преимущества?! Я вообще сторонник тотального подхода к борьбе. Атаковать нужно и в стойке, и в партере. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Карелина