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Александр Карелин: "Наш футбол – это поиск пути"

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Четверг. Москва. Александр КАРЕЛИН и Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Александр Карелин: "Российский футбол? Возлагаю надежды на Черчесова"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, признанный "СЭ" лучшим спортсменом 25-летия, подчеркнул, что возлагает надежды на главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По словам Карелина, наш футбол – это поиск пути.

– Знакомы со Станиславом Черчесовым?

– Да, наблюдал за его игрой. Являлся его болельщиком.

– Вы же не от меня узнали, что он главный тренер футбольной сборной.

– Я об этом слышал. Возлагаю на него надежды. У меня по отношению к российскому футболу только позитив. Но мне неинтересны скандалы, трансферная политика клубов, я не интересуюсь работорговлей, она ничего хорошего нам не приносит. Возлагаю огромные надежды на российский футбол, надеюсь, подготовка к чемпионату мира позволит нам расставить правильные акценты.

– Что такое наш футбол, если коротко?

– Поиск пути. (Сергей ЕГОРОВ)

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