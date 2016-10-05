Александр Карелин: "Лопес демонстрирует новосибирскую трактовку классической борьбы"

На торжественном вечере в честь юбилея нашего издания "Лучшим спортсменом 25-летия" был признан выдающийся борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России Александр Карелин.

– Семенов в полуфинале уступил кубинцу Лопесу, который теперь, как и вы, трехкратный. Сюрприз?

– В моем родном городе по сей день трудится замечательный тренер Василий Александрович Иванов. В свое время возглавлял сборную Кубы, заложил там основы новосибирской школы борьбы. Те, кто у него учился, нынче в тренерском штабе кубинской сборной. Они – носители этой методики. Так что Лопес демонстрирует новосибирскую трактовку классической борьбы. По сравнению со своей первой Олимпиадой в Афинах парень здорово прибавил. (Александр КРУЖКОВ)

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