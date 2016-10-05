Александр Карелин: "Из иностранцев проиграл только Гарднеру. Самое обидное и унизительное поражение"

- С удивлением узнал, что в официальных турнирах провел 888 схваток, из которых три проиграл, - сказал Карелин.
– Откуда цифры?
– Кто-то подсчитал. В принципе это несложно. В год у меня было 13-14 турниров, на каждом – от четырех до пяти схваток. Так с 1985-го по 2000-й.
– Я знаю про поражения от Рулона Гарднера и Игоря Растороцкого. Когда было третье?
– Из иностранцев проиграл лишь Гарднеру в Сиднее. Самое обидное и унизительное поражение. Растороцкому уступил в финале чемпионата СССР. 1987-й, Омск, мой дебют. А в 1985-м на турнире в Запорожье с Александром Гладковым было обоюдное снятие. Я был дерзким юношей, он – проверенным доставателем легких и печени, "патологоанатомом" в тяжелом весе. Рубились долго, в поту и крови, но победителя не выявили.
– Почему же вам присудили поражение?
– В итоговой сетке я оказался ниже Гладкова из-за того, что провел на схватку меньше. (Александр КРУЖКОВ)
Буква Ё
ELO16, патриотизм определяется количеством побед?
08:14
ELO16
Настоящий мужик, три поражения из 888 схваток ... истинный патриот страны.
07:43