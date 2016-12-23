Леонид Тягачев: "Сборная России на Играх-2010 была чиста с точки зрения антидопинговых правил"

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев заявил, что сборная России, выступавшая на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, была абсолютно чиста и безупречна с точки зрения антидопинговых правил. Сегодня МОК объявил, что в отношении 28 российских участников Олимпийских игр в Сочи открыты дисциплинарные дела по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Также МОК сообщил, что будут перепроверены допинг-пробы российских спортсменов, взятые во время Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

– Я уверен в том, что российская команда, которая была отправлена на Игры в Ванкувер, была тщательно проверена не только членами комиссии ВАДА, но и нашей комиссией, – приводит ТАСС слова Тягачева. – К Олимпиаде в Ванкувере, как и к другим Играм, была особая подготовка. Я уверен, что Ванкувер для нашей сборной являлся образцовой Олимпиадой с точки зрения антидопинга, никаких нарушений там не было. Прошло уже много лет, к нам не было никаких замечаний.

Тягачев возглавлял ОКР с 2001 по 2010 год, он был отправлен в отставку после неудачного выступления сборной России на Играх в Ванкувере, где команда заняла 11-е место.