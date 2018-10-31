Врачи считают, что марафон на Олимпиаде-2020 может быть "смертельно опасным"

Японская ассоциация врачей призвала организаторов Олимпийских игр 2020 года в Токио пересмотреть график проведения соревнований. Они предупреждают, что во время Игр будет сильная жара, что может сказаться на здоровье спортсменов и зрителей. В частности, беспокойство вызвали состязания марафонцев.

– Сильная жара может буквально убивать атлетов, – цитирует AFP старшего советника Японской ассоциации врачей Кимиюки Нагасиму. – Мы очень обеспокоены. Есть риск теплового удара не только для спортсменов, но и для волонтеров, для зрителей. Возрастет число обращений в медицинские службы, что может спровоцировать коллапс в их работе из-за перегрузок.

Ассоциация рекомендовала перенести старт марафона хотя бы на 5.30 утра по местному времени.