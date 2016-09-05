Власов и Алоян вскоре начнут подготовку к Олимпиаде в Токио

Медалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец Роман Власов и боксер Миша Алоян готовы принять участие в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Сейчас они восстанавливаются, но уже в ближайшее время приступят к тренировкам.

- Первого сентября был на трех линейках и видел столько счастливых лиц детей и родителей, которые поздравляли, желали мне пройти еще один олимпийский цикл, - цитирует ТАСС двукратного олимпийского чемпиона Власова. - Честно говоря, когда боролся в Рио, думал, что это последняя Олимпиада, она была очень тяжелая. Но, думаю, что нельзя отказываться от такой возможности. Уже продумываем план, но пока восстанавливаюсь. В скором времени приступим к тренировочному процессу.

- Пока смотрим лайки в Instagram. Еще не начали подготовку, после четырехлетнего цикла нужно отдохнуть физически, психологически и, что очень важно, побыть с семьей. Через месяц начнем подготовку, - отметил Алоян.