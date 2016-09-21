14:03 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Токио продолжит перенимать опыт Сочи-2014 при подготовке к Олимпиаде-2020

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Губернатор Токио Юрико Коикэ подчеркнула, что власти города много переняли у России при подготовке к Олимпиаде-2020 и продолжат сотрудничество в дальнейшем. 

- Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году стали первыми крупными международными соревнованиями после того, как было объявлено, что Токио получил право на проведение летних Игр, - цитирует ТАСС Коикэ. - Именно поэтому в период сочинской Олимпиады токийская администрация направила особую группу, которая занималась сбором информации и перенимала опыт российской стороны.

Мы изучали, как была организована логистика, волонтерская деятельность и, конечно же, вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Мы хотели бы продолжить сотрудничество по этим направлениям, поскольку в России проходит много крупных спортивных соревнований.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3640107

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